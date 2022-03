Corona-Test FOTO: Britta Pedersen Pandemie Corona-Werte in Niedersachsen erreichen Höchststände Von dpa | 13.03.2022, 13:57 Uhr | Update am 13.03.2022

Die Corona-Werte in Niedersachsen schießen weiter in die Höhe. Mit 1389,3 lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag so hoch wie noch nie während der Pandemie (Samstag: 1372,3). Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner registriert wurden.