Volkswagen Corona Drei VW-Werke in China bleiben auch am Freitag geschlossen Von dpa | 17.03.2022, 15:10 Uhr

Nach vier Tagen Zwangspause wegen eines Corona-Lockdowns nimmt VW auch am Freitag die Produktion in drei seiner chinesischen Werke nicht wieder auf. Die Produktion in Changchun werde auch am Freitag ruhen, teilte eine VW-Sprecherin am Donnerstag mit. Dagegen sei in Shanghai die Produktion wie geplant wieder angelaufen.