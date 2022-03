Blaulicht FOTO: David Inderlied Osterholz Feuer und Gasexplosion in Schwanewede: Mann leicht verletzt Von dpa | 14.03.2022, 10:45 Uhr | Update vor 11 Std.

Ein Garagenbrand löste am frühen Sonntagabend in Schwanewede (Landkreis Osterholz) eine Gasexplosion aus. Dabei wurde laut Polizei ein Mann leicht verletzt. Den Angaben zufolge geriet zunächst ein Carport in Brand, in dem ein Auto untergestellt war. Ein Anwohner habe zunächst noch versucht, das Feuer selbst zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Durch die Hitze sei dann eine ebenfalls im Carport gelagerte Gasflasche explodiert, teilte die Polizei weiter mit. Danach breiteten sich die Flammen weiter aus und griffen auch auf den Dachstuhl eines Einfamilienhauses über.