Friesenbrücke FOTO: Sina Schuldt Schiffahrt Friesenbrücke: für Schiffs- und Bahnbetrieb geschlossen Von dpa | 16.03.2022, 11:50 Uhr | Update vor 5 Std.

Um den Betrieb der neuen Friesenbrücke bei Weener über die Ems zu regeln, hat die Deutsche Bahn (DB) mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) eine Vereinbarung getroffen. Vertreter beider Seiten unterzeichneten dazu am Dienstag ein entsprechendes Dokument in Leer, wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte. In der Vereinbarung sind demnach unter anderem die einzuhaltenden Öffnungszeiten der Brücke sowie die Kommunikation und die Meldeketten für den Betrieb des Schifffahrts- und Eisenbahnverkehrs geregelt.