Northeim Fünf Verletzte bei Brand: 69-Jähriger muss reanimiert werden Von dpa | 18.03.2022, 06:36 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Northeim sind fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Donnerstagabend aus noch ungeklärter Ursache im ersten Obergeschoss des Gebäudes aus. Ein 69-jähriger Mann, der laut Polizei auf den Rollstuhl angewiesen ist, sei von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet worden. Er habe reanimiert werden müssen und sei anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei.