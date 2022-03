Corona und Schule FOTO: Sebastian Gollnow Schule GEW für Aufrechterhalten der Maskenpflicht im Unterricht Von dpa | 14.03.2022, 11:54 Uhr | Update vor 6 Std.

Das für kommende Woche geplante Aufheben der Maskenpflicht im Unterricht bei Grundschülern in Niedersachsen kommt nach Ansicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Grünen zu früh. „Die pädagogischen Argumente für das Entfallen der Maskenpflicht am Platz wiegen besonders in der Grundschule schwer, doch der Gesundheitsschutz wiegt im Moment noch schwerer“, sagte der kommissarische GEW-Landesvorsitzende Holger Westphal am Montag auf dpa-Anfrage.