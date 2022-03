Internationale Händel-Festspiele FOTO: Uli Deck Göttingen Händel-Festspiele laden zur 101. Ausgabe Von dpa | 16.03.2022, 18:23 Uhr | Update vor 15 Std.

Unter dem Motto „Neue Horizonte“ finden vom 12. bis 22. Mai die internationalen Händel-Festspiele in und um Göttingen statt. Die Organisatoren stellten das Programm für die 101. Auflage am Mittwoch vor. Laut einer Mitteilung wird bei der Veranstaltungsreihe in diesem Jahr unter anderem auf bewährte und beliebte Traditionen gesetzt.