Oldenburg Hund zieht Bank hinter sich her und verletzt Mutter und Kind

Mit einer hinterhergezogenen Sitzbank hat ein Hund in Oldenburg eine Mutter und ihr Kind leicht verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, band eine 52-jährige Frau ihren Berner Sennenhund am Donnerstag an einer Holzbank an, um in einer Apotheke einzukaufen. Plötzlich rannte der rund 50 Kilo schwere Hund los und zog die wesentlich leichtere Bank hinter sich her.