Boris Pistorius FOTO: Bernd Weißbrod Corona-Pandemie Kriminalität: Innenminister stellt Zahlen vor Von dpa | 17.03.2022, 02:21 Uhr | Update vor 7 Std.

Wurden im zweiten Pandemie-Jahr noch mehr Männer in Partnerschaften gewalttätig? Wie häufig schlugen Cyber-Kriminelle zu? Antworten auf diese und weitere Fragen liefert die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2021 für das Land Niedersachsen, die Innenminister Boris Pistorius (SPD) an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) in Hannover vorstellt. Im ersten Corona-Jahr 2020 waren zwischen Harz und Nordsee so wenige Straftaten wie seit 1990 nicht mehr registriert worden, allerdings hatte es mehr Fälle von häuslicher Gewalt gegeben. Wegen der coronabedingten Einschränkungen waren darüber hinaus viele Kriminelle im digitalen Raum aktiv und machten zum Beispiel mit Internet-Betrügereien Kasse. Einige andere Bundesländer haben ihre Kriminalstatistik für 2021 bereits veröffentlicht. Demnach sank etwa in Nordrhein-Westfalen und in Hamburg die Zahl der Straftaten auch im zweiten Corona-Jahr.