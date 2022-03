Brand einer Kühltruhe FOTO: ffohz.de Osterholz Kühltruhe gerät in Brand: Feuerwehrübung wird Realität Von dpa | 18.03.2022, 15:32 Uhr | Update vor 2 Std.

Aus einer Übung der Feuerwehr ist plötzlich Realität geworden. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, befassten sich die Einsatzkräfte in Osterholz-Scharmbeck gerade mit Brandmeldeanlagen, als sie von so einem Warnmelder alarmiert wurden. Am Donnerstag war eine Kühltruhe in einem Supermarkt in Brand geraten.