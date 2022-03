Corona und Schule FOTO: Robert Michael Niedersachsen Kultusminister: Grundschulunterricht ohne Maske Von dpa | 14.03.2022, 19:08 Uhr | Update vor 3 Std.

Trotz steigender Corona-Infektionszahlen werden die Vorschriften in vielen Lebensbereichen weiter gelockert. Auch in den Grundschulen fällt bald die Maskenpflicht. Richtig so, findet Niedersachsens Kultusminister. Das sehen aber nicht alle so.