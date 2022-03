Unfall FOTO: Carsten Rehder Lüneburg Lastwagen fährt gegen Brückengeländer Von dpa | 17.03.2022, 14:34 Uhr | Update vor 4 Std.

Ein Lastwagen ist im Landkreis Lüneburg fast von einer Brücke und in einen Fluss gefallen. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, war der 44-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug am Mittwoch gegen das Brückengeländer gefahren. Dieses verhinderte den möglichen Sturz, wie es hieß.