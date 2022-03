Handschellen FOTO: Stefan Sauer Polizeieinsatz Nach Brandserie in Wolfsburg: Tatverdächtiger festgenommen Von dpa | 13.03.2022, 14:16 Uhr | Update am 13.03.2022

Nachdem in den vergangenen Nächten in Wolfsburg immer wieder Autos gebrannt haben, hat die Polizei einen 19-Jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Nach Angaben der Beamten vom Sonntag gestand der junge Mann die Brandstiftungen an den Fahrzeugen. Außerdem seien Beweismittel bei ihm sichergestellt worden. Nach seiner Festnahme am Samstagabend wurde ein Haftbefehl erlassen.