Justitia FOTO: Arne Dedert Langericht Verden Mord vom Motorrad aus: Prozess gegen zwei Männer beginnt Von dpa | 14.03.2022, 10:49 Uhr | Update vor 8 Std.

Der Mord geschah von einem Motorrad aus - am helllichten Tag in einer Kleinstadt. Mehr als fünf Jahre nach den tödlichen Schüssen auf einen 46-Jährigen in Visselhövede soll ein zweiter Prozess klären, wer der Todesschütze war.