Blaulicht FOTO: Lino Mirgeler Notfall Personensuche: Leeres Sportboot treibt auf Elbe vor Cuxhaven Von dpa | 20.03.2022, 11:28 Uhr | Update vor 2 Std.

Auf der Elbe vor Cuxhaven läuft eine Personensuche mit diversen Rettungskräften. Am frühen Sonntagmorgen war ein leeres Sportboot mit laufendem Motor gesichtet worden, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Vermutlich war also jemand über Bord ins Wasser gefallen. Mehr als drei Stunden dauert die Suchaktion bereits an.