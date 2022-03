Tatstatur FOTO: Sebastian Gollnow PKS Polizei kämpft zunehmend gegen Cyber-Kriminelle Von dpa | 17.03.2022, 14:33 Uhr | Update vor 4 Std.

Kriminelle in Niedersachsen nutzen bei ihren Straftaten zunehmend das Internet. Im vergangenen Jahr wurden 45.141 solcher Fälle registriert, dies war ein Anstieg um 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders stark kletterten die Fallzahlen im Zusammenhang mit der Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern, Bedrohungen, Betrugsdelikten und Beleidigungen. Das geht aus der am Donnerstag in Hannover vorgestellten Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2021 für Niedersachsen hervor.