Osnabrück Polizei nimmt Exhibitionisten fest Von dpa | 14.03.2022, 12:34 Uhr

Nach der Belästigung von zwei Frauen ist ein verurteilter Exhibitionist in Haft gekommen. Der 32 Jahre alte Mann habe sich am Sonntag auf einem Bahnhof in Osnabrück vor zwei Frauen im Alter von 27 und 29 Jahren entblößt, teilte die Polizei am Montag mit. Beide Frauen schrien den Täter an, eine stieg in einen Zug, die andere rief die Polizei. Die Beamten nahmen den wohnungslosen Mann fest. Er war in der Vergangenheit mehrfach wegen exhibitionistischer Taten aufgefallen und deswegen auch zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Noch am Sonntag sei er in eine Justizvollzugsanstalt gekommen, wo er nun eine mehrmonatige Strafe absitze, hieß es.