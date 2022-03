Justitia FOTO: Arne Dedert Prozess Prozessbeginn: 44-Jähriger soll Ex-Partnerin erwürgt haben Von dpa | 16.03.2022, 02:49 Uhr | Update vor 14 Std.

Vor dem Landgericht Göttingen muss sich von Mittwoch (9.30 Uhr) an ein Mann wegen Mordes verantworten. Dem 44-Jährigen wird vorgeworfen, seine ehemalige Freundin am 25. August 2021 in Göttingen erwürgt zu haben. Laut dem Landgericht soll der Mann aus Hannover zuerst ein friedliches Verhalten vorgetäuscht und die Frau dann überraschend erwürgt haben.