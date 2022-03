Schröder und Putin FOTO: Alexei Druzhinin Ukraine-Krieg Schröder erklärt Verzicht auf Ehrenbürgerschaft Hannovers Von dpa | 15.03.2022, 16:14 Uhr | Update vor 5 Std.

Altkanzler Gerhard Schröder hat seinen Verzicht auf die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hannover erklärt. Das geht aus einem Brief hervor, den der SPD-Politiker am Dienstag im Online-Netzwerk LinkedIn veröffentlichte. Das Schreiben ist an Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) gerichtet. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.