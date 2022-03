Schulen benötigen mehr Personal FOTO: Sebastian Gollnow Ukraine-Krieg Schulleitungsverband fordert Hilfe für Flüchtlingsbetreuung Von dpa | 21.03.2022, 09:03 Uhr | Update vor 22 Min.

Zur Betreuung von Flüchtlingskindern aus der Ukraine fordern die Schulen in Niedersachsen mehr Personal und Geld. „Die Bereitschaft, aus der Ukraine ankommende Kinder und Jugendliche mit ihren Familien zu unterstützen, ist in den Schulen groß“, schrieb der Schulleitungsverband in einer Mitteilung. Allerdings sei bei den Schulen nach zwei Jahren Corona-Pandemie „die Luft raus“.