Schwimmen lernen ist beste Prävention gegen das Ertrinken

Schwimmkurse für Kinder? In der Corona-Pandemie zumindest zeitweise nicht ganz einfach. Schwimmen lernen sei die beste Prävention gegen das Ertrinken, mahnte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Denn auch im vergangenen Jahr dürfte es wieder viele Badetote gegeben haben. Darüber und über die Lage in der Schwimmausbildung informiert die DLRG am Donnerstag (11.00 Uhr). Früheren Angaben zufolge ertranken im vergangenen Jahr bis Ende August 245 Menschen - und damit 82 weniger als im Vorjahreszeitraum.