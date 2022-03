Schule FOTO: Marijan Murat Schulbildung SPD fordert Tablets für alle Schüler ab 2024 Von dpa | 18.03.2022, 19:57 Uhr | Update vor 5 Std.

Niedersachsens SPD will vom Schuljahr 2024/25 an alle Schülerinnen und Schüler mit Leih-Tablets ausstatten. Das haben Ministerpräsident Stephan Weil und Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Freitag in Celle als zentrale Forderung mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst angekündigt. „Jedes Kind wird sein Tablet haben, und es werden dieselben Tablets sein“, sagte Weil. Es gehe damit auch um Gerechtigkeit im Bildungssystem, ergänzte Tonne.