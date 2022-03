Kevin Kühnert FOTO: Jörg Carstensen Ukraine-Krieg SPD fragt Schröder nicht nach Moskau-Reise Von dpa | 14.03.2022, 14:51 Uhr | Update vor 7 Std.

Nach der Reise von Gerhard Schröder nach Moskau will die SPD den früheren Bundeskanzler nicht nach seinem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg fragen. „Wir werden jetzt keine Versuche unternehmen, über die Beweggründe dieser Reise etwas herauszufinden“, sagte Generalsekretär Kevin Kühnert am Montag in Berlin. In der Parteizentrale wisse man nicht mehr über die Reise als in den Medien berichtet worden sei.