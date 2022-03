Medikamente FOTO: Monika Skolimowska Hannover Tarifverhandlungen für Chemie- und Pharmaindustrie Von dpa | 21.03.2022, 05:16 Uhr | Update vor 1 Std.

In Hannover beginnen am Montag (11.00 Uhr) die bundesweiten Tarifgespräche für die rund 580.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmabranche. Es sind die ersten Verhandlungen über einen großen Flächentarifabschluss in Deutschland in diesem Jahr. Seit Anfang März gab es Sondierungstreffen in einzelnen Regionen - diese blieben allerdings noch ohne nennenswerte Annäherung.