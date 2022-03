Volkswagen FOTO: Sina Schuldt Automobilhersteller Wegen Corona: VW-Werke in Nordostchina stehen weiter still Von dpa | 21.03.2022, 09:05 Uhr | Update vor 20 Min.

Volkswagen muss den Produktionsstopp wegen des Corona-Lockdowns in drei Werken in der nordostchinesischen Metropole Changchun bis Dienstag verlängern. Wie eine Sprecherin am Montag in Peking mitteilte, läuft die Produktion in den Werken in Shanghai allerdings weiter. In Changchun sind ein VW-Werk, ein Audi-Werk sowie ein Komponentenwerk betroffen. Alle drei werden gemeinsam mit dem chinesischen Partner FAW betrieben.