Stephan Weil (SPD) Weil: Neues Infektionsschutzgesetz bringt keine Verbesserung 17.03.2022, 20:26 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat seine Kritik am Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz erneuert, geht aber davon aus, dass der Entwurf sowohl Bundestag als auch Bundesrat passieren wird. Im Bundestag gebe es eine entsprechende Mehrheit und für die Bundesländer und auch ihn selbst sei es nicht vertretbar, gänzlich ohne Regelung dazustehen. „Ich mag mir einen regellosen Zustand in dieser Situation nicht vorstellen“, sagte Weil am Donnerstag mit Blick auf die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen.