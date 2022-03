Stephan Weil FOTO: Ole Spata SPD Weil will Kontakt zu Gerhard Schröder halten Von dpa | 18.03.2022, 15:29 Uhr | Update vor 2 Std.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil will trotz der wachsenden Kritik an Gerhard Schröder mit dem Altkanzler im Austausch bleiben. „Natürlich bin ich weiter ansprechbar und werde auch weiter mit Gerhard Schröder in Kontakt bleiben“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Hannover.