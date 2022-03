Corona-Test FOTO: Julian Stratenschulte Inzidenz Weiter steigende Neuinfektionen in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 20.03.2022, 12:25 Uhr | Update vor 55 Min.

Die Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen bleiben auf hohem Niveau. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 1652,0. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner steckten sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus an. Am Samstag lag der Wert noch bei 1723,5. Landesweit wurden 9472 Neuinfektionen registriert.