Von dpa | 14.03.2022

Der Zoo am Meer in Bremerhaven soll um eine neue Attraktion zum Thema „biologische Vielfalt“ erweitert werden. „Alle sprechen vom Klimawandel, aber der Verlust der Biodiversität ist genauso schlimm“, sagte Zoo-Direktorin Heike Kück am Montag. Das 4000 Quadratmeter große „Biodom“ soll dazu beitragen, dass das Thema verstärkt in den Fokus rücke. Geplant sei, das Ökosystem Amazonas-Regenwald mit seiner Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten einerseits und die Folgen seiner Abholzung andererseits in den Mittelpunkt zu stellen.