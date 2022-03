Polizei FOTO: Carole Heymans Unglück Auto fährt in Menschengruppe - Vier Tote in Belgien Von dpa | 20.03.2022, 08:47 Uhr | Update vor 2 Min.

Eine Karnevalsveranstaltung in Belgien endet am Sonntag in einer Katastrophe. Mindestens vier Menschen sterben, als plötzlich ein Fahrzeug in eine Menschenmenge fährt.