Place de la Concorde FOTO: Elko Hirsch Paris Frau bringt Baby auf dem Place de la Concorde zur Welt Von dpa | 15.03.2022, 15:00 Uhr | Update vor 7 Std.

Wie so oft staute sich der Verkehr auf dem Place de la Concorde in der französichen Hauptstadt. Als zwei Polizisten einen hektisch hupenden Mann bemerkten, war die Geburt bereits in vollem Gange.