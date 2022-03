Wattspaziergang FOTO: Christian Charisius Tourismus Nahende Osterferien: Der Norden erwartet viele Feriengäste Von dpa | 19.03.2022, 09:38 Uhr | Update vor 3 Std.

Im vergangenen Jahr hieß es über die Ostertage noch Lockdown statt Urlaub am Meer. In diesem Jahr fallen viele Beschränkungen in Hotels und Gaststätten. Die Buchungslage ist gut.