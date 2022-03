ZDF-Intendant Himmler FOTO: Frank Rumpenhorst Fernsehen Neuer Intendant verteidigt ZDF-Kriegsberichterstattung Von dpa | 14.03.2022, 06:07 Uhr | Update vor 16 Std.

Wechsel an der ZDF-Spitze: Norbert Himmler tritt die Nachfolge von Intendant Thomas Bellut an. Wie der neue Chef die Kriegsberichterstattung sieht, was er zur ARD sagt - und über Jan Böhmermann.