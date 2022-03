«Sound of Peace» in Berlin FOTO: Jörg Carstensen Fridensaktion Pop-Szene mobilisiert mit „Sound of Peace“ für Ukraine Von dpa | 20.03.2022, 13:05 Uhr | Update vor 2 Std.

Viele Größen der Musikszene haben sich für „Sound of Peace“ angekündigt, und auch die Ehefrau von Vitali Klitschko wird am Brandenburger Tor in Berlin für den Frieden demonstrieren.