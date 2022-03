«Sound of Peace» in Berlin FOTO: Jörg Carstensen Friedensaktion Pop-Szene mobilisiert mit „Sound of Peace“ für Ukraine Von dpa | 20.03.2022, 13:05 Uhr | Update vor 15 Min.

Viele Größen der Musikszene haben sich für „Sound of Peace“ angekündigt, und auch die Ehefrau von Vitali Klitschko wird am Brandenburger Tor in Berlin für den Frieden demonstrieren.