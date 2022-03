Francis Kéré FOTO: Matthias Balk Architektur Pritzker-Preis geht an Francis Kéré Von dpa | 15.03.2022, 19:35 Uhr | Update vor 2 Std.

Der Pritzker-Preis gilt als höchste Ehre der Architektur-Welt. In diesem Jahr geht er erstmals an einen Architekten aus einem afrikanischen Land: Der in Burkina Faso geborene Francis Kéré lebt in Berlin.