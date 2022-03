Razzia NRW FOTO: Roland Weihrauch Großaufgebot NRW-Polizei im Kampf gegen Clan-Kriminalität Von dpa | 12.03.2022, 08:40 Uhr | Update am 13.03.2022

Bei einer Art Aktionstag ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen am Samstag und in der Nacht auf Sonntag gegen Clan-Kriminalität im Einsatz gewesen. Viele Hundert Beamte waren beteiligt.