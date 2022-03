Rolling Stones FOTO: Scott Roth Konzert Rolling Stones spielen im Juli auf Schalke Von dpa | 14.03.2022, 10:54 Uhr | Update vor 11 Std.

Die Rolling Stones gehen anlässlich ihres 60. Bandjubiläums im Sommer auf Europa-Tournee. Die legendäre Rockband („Satisfaction“, „Brown Sugar“) bestätigte am Montag entsprechende Gerüchte. „Die Steine rollen einfach weiter“, hieß es auf dem Twitter-Account der Stones. Unter den 14 Shows der „Sixty“-Tour sind auch zwei Konzerte in Deutschland. Am 5. Juni treten Mick Jagger und Co. im Olympia-Stadion in München auf, am 27. Juli in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.