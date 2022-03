Prozess in Essen FOTO: Roland Weihrauch NRW Tödlicher Unfall an Haltestelle - Angeklagte schweigt Von dpa | 14.03.2022, 12:39 Uhr | Update vor 9 Std.

An einer Straßenbahnhaltestelle in Essen fährt eine Autofahrerin in eine Gruppe von Fahrgästen. Jetzt steht die 83-Jährige vor Gericht.