Erdbeben in Fukushima FOTO: - Japan Tote und viele Verletzte bei Erdbeben in Fukushima Von dpa | 17.03.2022, 01:16 Uhr | Update vor 1 Min.

Vor elf Jahren rissen ein Erdbeben und ein Tsunami in Japan Tausende Menschen in den Tod. Im Atomkraftwerk Fukushima kam es zum Super-GAU. Ein erneutes Beben in der Region bleibt weniger katastrophal.