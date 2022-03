Lebensmittel auf Vorrat: Das müssen Sie bei der Lagerung beachten. FOTO: imago images/MiS Vorsorge für Krisenzeiten Lebensmittel-Notvorrat: Das sollten Sie bei der Lagerung beachten Von Marvin Weber | 15.03.2022, 16:28 Uhr

Ein kleiner Notvorrat an Lebensmittel für mögliche Katastrophen oder Notfälle kann in keinem Haushalt schaden: Wir erklären, was Sie bei der Lagerung beachten sollten.