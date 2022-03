Natalia Klitschko FOTO: Jonas Walzberg Friedensaktion Zahlreiche Bands bei „Sound of Peace“ in Berlin Von dpa | 18.03.2022, 19:14 Uhr | Update vor 6 Std.

Am Sonntag steigt am Brandenburger Tor eine musikalische Friedensdemo gegen den Krieg in der Ukraine. Auch Natalia Klitschko, die Frau des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, ist dabei.