Protest 220 Ruderer demonstrieren gegen den Krieg in der Ukraine Von dpa | 20.03.2022

Mit einer Friedensdemo auf dem Wasser haben Ruderer von acht Vereinen am Sonntag in Hamburg gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. „Daran haben 220 Ruderer mit 40 Booten teilgenommen“, sagte Organisator Gert-Rüdiger Wüstney vom Ruder-Club Favorite Hammonia der Deutschen Presse-Agentur. Die Teilnehmer gedachten auf der Außenalster mit einer Schweigeminute in Sichtweite des Generalkonsulats der Ukraine der Opfer des Krieges.