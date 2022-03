Ukraine-Konflikt - Geflüchtete FOTO: Christian Charisius Flucht 335 Geflüchtete im Norden als Asylsuchende registriert Von dpa | 16.03.2022, 16:12 Uhr | Update vor 1 Std.

In Schleswig-Holstein sind im Februar 335 Geflüchtete angekommen. Darunter waren 85 Kinder, die bereits hier leben, aber erst jetzt statistisch erfasst wurden, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge hervorgeht. 59 weitere Menschen wurden in andere Bundesländer geschickt. Die meisten Menschen kamen aus Syrien (96), Afghanistan (94) und Irak (38).