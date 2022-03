Demonstration in Hamburg FOTO: Daniel Bockwoldt Friedensdemo Großdemo in Hamburg für sofortigen Frieden in der Ukraine Von dpa | 13.03.2022, 14:20 Uhr | Update am 13.03.2022

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine entsetzt die Menschen in Deutschland. Am Sonntag gehen in Hamburg mindestens 10 000 Demonstranten auf die Straße. Sie fordern Frieden.