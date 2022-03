Kämpfer der Taliban FOTO: Hussein Malla Diplomatie Afghanische Vertretungen in USA schließen Von dpa | 16.03.2022, 07:29 Uhr | Update vor 10 Std.

Vor sieben Monaten haben die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen. Nun wird der Betrieb in Konsulaten und in der Botschaft in den Vereinigten Staaten eingestellt. Grund sei ein „Mangel an Ressourcen“.