Covid-19 Agrarminister und Justizministerin mit Corona infiziert Von dpa | 18.03.2022, 10:59 Uhr

Sowohl Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) als auch Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Er werde soweit möglich von zu Hause aus weiterarbeiten, teilte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums am Freitag in Schwerin mit. Alle persönlichen Termine seien jedoch abgesagt. Ähnlich äußerte sich das Justizministerium. Bei Bernhardt sei die Infektion bereits am Donnerstag festgestellt worden.