Julian Assange FOTO: FRANK AUGSTEIN Düsseldorf Assange: Gift in britischem Generalkonsulat eingegangen Von dpa | 16.03.2022, 17:07 Uhr | Update vor 16 Std.

Im britischen Generalkonsulat in Düsseldorf ist eine gefährliche Briefsendung eingegangen. Ermittlerkreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch, dass die am Dienstag eingegangene Sendung eine hochgiftige Quecksilberverbindung enthalten habe, die potenziell tödlich sein könne.