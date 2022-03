Ukraine-Krieg - Geflüchtete in MV FOTO: Stefan Sauer Krisenhilfe Busse bringen mehr als 120 Flüchtlinge nach MV und Berlin Von dpa | 14.03.2022, 12:38 Uhr | Update vor 9 Std.

Die Menschen in der Ukraine brauchen dringend Hilfe. Dazu werden auch private Initiativen benötigt. In Mecklenburg-Vorpommern haben sich Busunternehmer zusammengeschlossen und fahren im Konvoi an die polnisch-ukrainische Grenze.