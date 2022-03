Corona-Schnelltest FOTO: Peter Kneffel Gesundheit Corona-Infektionszahlen bei Schülern und Lehrern gestiegen Von dpa | 14.03.2022, 16:27 Uhr | Update vor 5 Std.

Die Zahl der Schüler, die pandemiebedingt nicht am Präsenzunterricht in Nordrhein-Westfalen teilnehmen können, ist nach einem rückläufigen Trend gestiegen. Bei den Lehrkräften der Schulen sind die Zahlen der bestätigten Corona-Infektionen und Quarantänefälle ebenfalls nach oben gegangen, wie aus der jüngsten Umfrage unter rund 5000 teilnehmenden Schulen am 9. März hervorgeht.